Alba: IPJ confirmă că explozia de la Pianu de Jos s-a produs în urma manevrării unor proiectile Reprezentantii IPJ au informat ca explozia produsa marti in localitatea Pianu de Jos, soldata cu un decedat si cu un ranit grav, a avut loc in incinta unei societati comerciale care colecteaza deseuri de fier, pe fondul manipularii unor deseuri de componente de proiectile.



"Din primele cercetari a rezultat ca explozia s-ar fi produs pe fondul manipularii unor deseuri de componente de proiectile, in incinta unei societati comerciale care colecteaza fier vechi. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si nerespectarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

