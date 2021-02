Liderii rascoalei taranesti din Transilvania din 1784, Horea, Closca si Crisan, au fost comemorati duminica, la Alba Iulia, la 236 de ani de la supliciul din 28 februarie 1785, cand primii doi au fost trasi pe roata pe Dealul Furcilor.



Ca in fiecare an, festivitatile au debutat la Obeliscul lui Horea, Closca si Crisan, cu intonarea Imnului National si cu o evocare a rascoalei din 1784 si a momentului din 28 februarie 1785. De asemenea, au fost depuse coroane de flori din partea oficialitatilor judetene si locale.



Obeliscul ridicat in memoria conducatorilor Rascoalei din…