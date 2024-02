Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Campeni a fost marcat Martiritul lui Horea și Cloșca, doi dintre capii celei mai mari rascoale țaranești din Transilvania, executați prin tragere pe roata, pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, la 28 februarie 1785. „Am marcat astazi, la Campeni, un moment important din istoria moților și a…

- Miercuri, 28 februarie 2024, la Alba Iulia, a avut loc o ceremonie comemorativa dedicata revoluționarilor Horea, Cloșca și Crișan, conducatori ai Rascoalei țaranești din Transilvania de la anul 1784. Cu prilejul implinirii a 239 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca, a fost oficiata o slujba de…

- La data de 28 februarie 1785, Horea și Cloșca, conducatorii rascoalei țaranești din Transilvania din anul 1784, au fost executați prin tragere pe roata la Alba Iulia. Cel de-al treilea conducator al marii revolte țaranești și anume Crișan, știind ce avea sa urmeze și nedorind sa fie batjocorit, se spanzurase…

- ,,A fost un strigat de revolta spart in cer, Tasnit din pieptul lor zdrobit sub roata, Cei fara Dumnezeu de diavol pier, Martirii nostri nu pier niciodata” (Petru Anghel) Astazi se implinesc 239 de ani de la tragerea pe roata pe Dealul Furcilor din Alba Iulia a lui Horea și Cloșca, doi dintre capii…

- 28 februarie 2024 | Comemorarea a 239 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujba religioasa și depuneri de coroane și jerbe. PROGRAM 28 februarie 2024 | Comemorarea a 239 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, la Alba Iulia: Slujba religioasa și depuneri de…

- La 13 februarie 1633, Galileo Galilei a ajuns in fața Inchiziției, iar in anul 1785, Crișan, unul dintre conducatorii Rascoalei iobagilor romani din Transilvania, a murit. 1633 – Galileo Galilei a ajuns la Roma pentru procesul sau in fața Inchiziției Galileo Galilei a fost unul dintre cei mai cunoscuți…

- Zilele Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Eveniment pe teme de IT și robotica In cadrul Zilelor Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, la sediul instituției de invațamant se vor desfașura, luni, mai multe evenimente. Sub titlul „SMART – dialoguri”, luni, 5 februarie,…