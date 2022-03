Stiri pe aceeasi tema

- Buboiul in privinta precaritatii infrastructurii sportive din mandra capitala a Banatului s-a spart intr-o zi trista pentru toata lumea. Politehnica – Petrolul, putea fi o bucurie marunta pentru suporterul timisorean care se mai incumeta sa escaladeze treptele unui stadion depasit si neingrijit. Meciul…

- Cum comentezi infrangerea din derby-ul local cu FC Argeș? – Nici nu știu cum sa zic. Cred ca ne-am batut singuri, pentru ca nu cred ca a fost FC Argeș cu mult peste noi sau ca au facut ceva mai mult pe teren decat noi. Cum ai vazut tu jocul vostru, din teren? – Consider […]

- Știința Bacau- CSM Targoviște (sambata, ora 14.00, Sala Sporturilor) Etapa 19-a a Diviziei A1 la volei feminin se anunța drept una fara prea mari șanse de reușita pentru Știința Bacau. Și asta pentru ca sambata, de la ora 14.00, studentele vor primi vizita campioanei și liderei la zi CSM Targoviște.…

- SCM Politehnica nu se simte bine (nici) in noul an. Handbaliștii alb-violeți au bifat azi, cu CSM București, al treilea eșec consecutiv din 2022. Gazdele din Sala Rapid s-au impus cu 29-22. Banatenii nu au avut multe sanse sa se aleaga cu ceva nici din acest duel, din capitala. Dupa esecurile de la…

- Politehnica nu a putut trece de liderul C7, CSM Resita, in al doilea test ai anului. A fost 0-0 pe terenul sintetic din Valea Domanului dupa un joc cu destule duritati, mai ales in partea secunda. Resitenii si timisorenii si-au dorit un amical mai tare si l-au avut in duel direct. Vremea a tinut cu…

- SCM Politehnica nu a mai avut emotii cu clujenii, care au produs in tur una dintre surprizele startului de sezon. Alb-violetii, aproape de formula de baza, au dominat si s-au impus cu penultima clasata Universitatea, scor 38-30 (20-15), dar raman la cumpana dintre ani pe pozitia a 12-a in Liga Zimbrilor.…

- Politehnica nu a luat vacanta iar antrenorul Nicolae Croitoru a decis sa caute posibile solutii pentru prima echipa in primul rand in academia alb-violeta. Astazi, tinerii jucatori ai clubului timisorean au avut prima testare cu joc a saptamanii si au remizat pe o vreme neprieteneasca la Baza 2 cu divizionara…

- Politehnica are stabilite saptamana aceasta doua jocuri de verificare pentru garda tanara a clubului. Tinerii imprumutati, precum si mai multi juniori din propria pepiniera, vor disputa teste marti si joi cu divizionarele C CSC Dumbravita, respectiv CSC Ghiroda. Este o actiune menita sa-l ajute pe antrenorul…