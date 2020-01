Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de prieteni, care voiau sa-si petreaca timpul pe plaja au intampinat o problema atunci cand si-au uitat acasa ustensilele care sa-i ajute sa deschida sticla de vin adusa cu ei. Norocul lor a fost ca o fata a fost destul de ingenioasa inca sa se foloseasca de nisip si de forta dintilor pentru…

- O puternica explozie, urmata de un incendiu, s-a produs vineri intr-o cladire industriala din orasul american Houston, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie, citate de Mediafax. Cel putin o persoana a fost ranita in deflagratie si este spitalizata, a transmis Departamentul Pompierilor.…

- Colecția „Beyoncé's Ivy Park x Adidas” a fost lansata saptamâna aceasta și a stârnit diverse reacții în mediul online. Unii internauți au scos la iveala o asemanare izbitoare: noua linie vestimentara a cântareței arata ca uniformele lanțului de magazine…

- Simona Halep s-a alaturat jucatorilor de tenis din intreaga lume care doneaza bani pentru victimele incendiilor din Australia.Daca mai mulți jucatori de tenis au anunțat ca vor contribui cu bani in urma așilor pe care ii vor reuși in meciuri, sportiva din Romania va da bani pentru fiecare moment in…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a împlinit vineri 17 ani. De ziua ei, a ramas fidela rutinei sale si a protestat în fata Parlamentului Suediei din Stockholm, în cadrul actiunilor saptamânale prin care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor…

- Scandalos: Deputații cer audit al Curții de Conturi la AIPA-datorii de milioane de lei / Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura va pași in noul an cu probleme, mai precis cu restanțe fabuloase de 650 de milioane de lei la fondul de subvenționare in agricultura. Dupa ultimele audieri in…

- Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii in Guvernul PSD, il provoaca la o dezbatere pe ministrul Finanțelor Florin Cițu.„Acuza și iși da singur raspunsul. In fiecare an, am auzit același lucru de la ei: nu sunt suficienți bani de pensii și salarii. Și au fost de fiecare data. In fiecare…