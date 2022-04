Stiri pe aceeasi tema

- ​Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate…

- Purtatorul de cuvant al MAE rus, Maria Zaharova, a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae” a unor diplomati rusi in Romania, ca in acest caz este vorba despre „un pretext inventat”, iar decizia nu va ramane fara un raspuns adecvat. „Pe 5 aprilie, autoritatile romane, sub un pretext…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 3% fata de ziua precedenta, precizeaza, duminica domineața, Poliția de Frontiera. „In data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat ca Romania are stocuri de ulei pana la noua recolta astfel incat sa nu apara dezechilibre. Adrian Chesnoiu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Hunedoara, ca la Ministerul Agriculturii sunt monitorizate zilnic stocurile de cereale,…

- Germany is ready to extend and expand its support of NATO‘s air policing mission in Romania and also to comply with further requests from the alliance, Defence Minister Christine Lambrecht said on Thursday, according to Reuters. „I have given (an) order to expand and extend our engagement in the air…

- CNCAV a anuntat ca, intre 31 ianuarie si 01 februarie, compania farmaceutica Pfizer BioNTech va livra o noua transa de vaccin pediatric, pentru grupa de varsta 5-11 ani, ce consta in 216.000 doze, si 871.650 doze destinate populatiei eligibile 12+. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge…