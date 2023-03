Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au emis 1.977 de ordine de protectie provizorii in primele doua luni ale acestui an, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. „In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 15.093 de cazuri de violenta domestica, dintre care 7.248 in mediul…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de reprezentanți de la Penitenciarul Margineni și Direcția de Asistența Sociala, au organizat o activitate informativ-preventiva la Clubul Pensionarilor, din municipiul Targoviște, pentru prevenirea victimizarii…

- Astazi, 07 martie 2023, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și cei din cadrul Poliției Municipiului Focșani au desfașurat activitați, in municipiul Focșani, ce au avut ca scop prevenirea violenței domestice. Astfel, pe langa marțișoare și flori, polițiștii au oferit doamnelor…

- In primele 11 luni ale acestui an, polițiștii au emis 11.891 de ordine de protecție provizorii, 4.718 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada, polițiștii au intervenit la 81.397 de cazuri de violența domestica, dintre care 38.147 in mediul…

