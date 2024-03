Alan Walker, la IntenCity Festival

Stiri pe aceeasi tema

- Franz Beckenbauer, unul dintre cei mai mari fotbalisti si antrenori ai Germaniei, s-a stins din viata luni, potrivit informatiilor aparute in presa germana. Franz Beckenbauer, campion mondial in 1974, avea 78 de ani, transmite digi.ro .

- Perioada sarbatorilor este o perioada grea pentru seniorii care au de luptat impotriva singuratatii, insa lucrurile pot sta altfel pentru acestia. Un camin pentru persoane varstnice cu personal dedicat, unde batranii sunt ingrijiti de personal specializat si au cu cine schimba o vorba ar putea readuce…

- O echipa neantrenata. Astfel a fost catalogata FC Botoșani de comentatorii partidei care s-a disputat impotriva celor de la FCU Craiova. O evidența clara care pare a fi trecuta mult prea ușor cu vederea de cei patru acționari ai grupului de firme Elsaco.

- Cand au devenit prima data parinți, in urma cu mai puțin de doi ani, Maria și Robert Iacob, doi soți din Craiova, și-au dat seama ca pot folosi tehnologia deopotriva in avantajul copiilor și adulților, intr-un context in care generațiile actuale de copii o consuma nativ. Au creat BeCOME, un joc online…

- FCU Craiova a invins-o pe FCSB, scor 2-0, și s-a calificat in sferturile de finala din Cupa Romaniei Betano. Giovanni Costantino, antrenorul gruparii oltene, considera ca victoria de joi a fost una istorica. Adrian Mititelu cauta de ceva timp victoria in fața rivalului Gigi Becali. Triumful a fost…

- CNAIR a scos la licitația construcția a 12 spații de serviciiCNAIR a anunțat luni lansarea licitației de concesiune servicii pentru construcția și utilarea a 12 noi spații de servicii moderne pe autostrazi, variante de ocolire și drumuri expres. CNAIR a anunțat luni ca a fost publicat in SEAP…

- Nicușor Bancu, fundașul stanga de la CSU Craiova, a recunoscut ca echipa sa a avut noroc in victoria cu CFR Cluj, scor 1-0. CSU Craiova a caștigat, cu șansa, partida cu CFR. Clujenii au fost cei care au ratat marile ocazii ale meciului, dar echipa din Banie a dat lovitura in finalul jocului, cand Elvir…