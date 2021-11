Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul farmaceutic Novavax a depus cerere de autorizare a vaccinului sau impotriva COVID in Uniunea Europeana, a anuntat Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Vaccinul Nuvaxovid folosește o tehnologie diferita de cea a vaccinurilor deja autorizate.

- EMA a inceput evaluarea continua pentru medicamentul Evusheld, dezvoltat de AstraZeneca pentru prevenirea COVID-19. Agentia Europeana a Medicamentului, prin Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP), a inceput procesul de evaluare continua a datelor…

- Vaccinul pentru prevenirea COVID-19 este autorizat in prezent pentru utilizare la persoanele cu varsta de 12 ani și peste. Acesta conține o molecula numita ARN mesager (ARNm) care producere proteina cunoscuta sub numele de proteina spike, care este prezenta in mod natural in SARS-CoV-2, virusul care…

- Uniunea Europeana a exportat, pana acum, peste 1 miliard de doze de vaccinuri contra Covid-19, conform șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „A fost atinsa o borna importanta in privința livrarii de vaccinuri contra Covid-19 in restul lumii. UE a exportat peste un miliard de doze in ultimele…

- Sub 40 la suta dintre romani aveau incredere in informatiile pe care le primeau despre vaccinuri si sub 50 la suta credeau ca vaccinarea este cea mai sigura modalitate de a ne apara in fata unor boli, in 2019. Sondajul, facut la comanda Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) de catre INSCOP,…