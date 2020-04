Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oficiale comunicate de DSP, in Caraș-Severin au fost confirmate, pana acum, 84 de cazuri de infectare cu coronavirus. Jumatate dintre pacienții diagnosticați cu COVID-19 sunt, in prezent, sub tratament in spitale din Reșița, Caransebeș și Timișoara. In ultimele 24 de ore, 3 pacienți…

- Un singur caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, in ultimele 24 de ore, in Caraș-Severin, potrivit datelor oficiale raportate de DSP. In același interval, 2 pacienți tratați de COVID-19 au fost externați, fiind declarați vindecați. Pana in prezent, 31 de carașeni diagnosticați cu COVID-19…

- In timp ce raportarile oficiale din zilele de Paște erau pozitive in ceea ce privește județul Caraș-Severin, iata ca acum iese la iveala un deces cauzat de coronavirus, produs in a doua zi de Paște. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat azi, la ora 18, decesul unui barbat din Caraș-Severin ce fusese…

- Institutul Național de Sanatate Publica nu a raportat niciun caz nou de imbolnavire cu coronavirus in Caraș-Severin, in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor oficiale transmise de Grupul de Comunicare Strategica, bilanțul ramane la 58. Direcția de Sanatate Publica informeaza ca, pana acum, 19 pacienți…

- RESITA – La numarul deceselor inregistrate de Romania, care tot creste zilnic, s-a adaugat inca o caraseanca, care avea boli asociate! Este vorba despre o femeie de 63 de ani, localitatea nefiind data publicitații, raportata in aceasta dimineata de Grupul de Comunicare Strategica, decesul fiind inregistrat,…

- Al 13 lea deces al unei persoane infectate cu COVID-19, primul la Timișoara – o femeie din Caraș-Severin, internata in spital, la Timișoara. Femeia in varsta de 72 de ani a fost transferata in seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgența…

- Duminica seara, in Romania s-a inregistrat cel de-al treilea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat de 70 de ani, confirmat pozitiv la data de 19 martie 2020, internat la Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și transferat ulterior la Spitalul de Boli…

- Romania inregistreaza primele doua decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Informația a fost furnizata oficial, de catre Grupul de Comunicare Strategica. „Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este…