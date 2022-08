Al 23-lea transfer al verii! Poli legitimează un nou atacant Anuntat ca fiind posibil de mai mult timp, insa neconcretizat, transferul atacantului englez Shayon Adam Harrison va fi oficializat in aceasta saptamana. Anuntul a fost facut de oficialii Politehnicii, dupa ce fotbalistul, care a fost plecat acasa la finalul saptamanii trecute, a revenit in Copou. Cum si toate testele medicale la care a fost supus Harrison au iesit bine, problemele la o glezna pe care jucatorul format de Tottenham Hotspur le-a avut in trecut nelasand urme, doar o semnatura lipsea aseara, inainte de inchiderea editiei, pentru ca britanicul sa devina fotbalistul Politehnicii. Chiar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

