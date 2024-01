Stiri pe aceeasi tema

- SUA suspenda asistența pentru Ucraina, in razboiul cu Rusia: ”Sprijinul a incetat complet”. Care sunt motivele SUA suspenda asistența pentru Ucraina: Casa Alba a anuntat ca sprijinul acordat Ucrainei de catre SUA, pentru a contracara invazia rusa, a „incetat complet”. Motivul este lipsa unui acord…

- Republicanii din Congresul american blocheaza un ajutor destinat Ucrainei, iar Casa Alba a avertizat ca fondurile destinate Kievului urmeaza sa se epuizeze pana la sfarsitul acestui an. ”Lucram foarte mult la acest lucru, iar eu sunt convins ca Statele Unite ale Americii nu ne vor trada, iar lucrul…

- 886 miliarde de dolari, acesta este bugetul SUA pentru Aparare, votat de congresmeni. O suma uriașa care, imparțita la zilele dintr-un an, inseamna 2,4 miliarde de dolari/zi. Bugetul cuprinde cheltuielile militare ale SUA cu tot cu ajutoare militare pentru Ucraina ori Taiwan. Pachetul legislativ, intitulat…

- Razboi in Ucraina, ziua 657. Joe Biden il primeste astazi, la Casa Alba, pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. Intalnirea are loc in contextul in care discutiile privind ajutorul financiar pentru Ucraina sunt blocate in Congresul american dupa un vot

- In ciuda apelurilor lui Volodimir Zelenski, este puțin probabil ca Congresul divizat al SUA sa aprobe mai multe fonduri pentru Ucraina inainte de sfarșitul anului, scrie The Guardian.Senatul SUA a blocat un proiect de lege pentru finanțarea guvernului american care includea un ajutor financiar pentru…

- Cheltuielile aprobate pentru bugetul federal expira vineri la miezul noptii. Daca nu se ajunge la un acord pana atunci, cea mai mare economie a lumii va incetini brusc, milioane de functionari publici nu isi vor putea primi salariile si traficul aerian va fi perturbat. Spre deosebire de rezolutiile…