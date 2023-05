Investitie de 50 de milioane de euro, din care 15 milioane euro reprezinta ajutor de stat, intr-o unitate de productie pentru procesarea carnii, in comuna Francești din județul Valcea, realizata de grupul romanesc Carmistin. Odata cu inaugurarea unitații, vor fi create circa 600 de locuri de munca in zona. Managerul general al Avicarvil Valcea, Gabi Craciun, a precizat ca noul abator va avea o capacitate de procesare de 200.000 de pui pe zi și va fi gata la sfarsitul anului in curs, urmand sa fie operationalizat la inceputul anului 2024. Firma poarta discuții și cu o asociatie de producatori care…