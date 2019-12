Ajunul Anului Nou. Iata cum sa inchei 2019 ca sa iti fie bine in 2020. Top 12 concluzii valoroare din viata ultimului deceniu! Suntem in ultimele zile ale lunii decembrie 2019, ale anului, ale deceniului si ale actualei ere astrologice. Noul inceput este doar la o aruncatura de bat. Acest deceniu a trecut asa de repede incat abia ne dezmeticim pentru a trage concluzii de folos pentru anii ce vin. Pentru multa lume, ideea de a intra intr-un nou deceniu aduce panica si multi nu sunt pregatiti sa dea drumul acestui an ce se incheie. Insa ne asteapta multe lucruri pozitive in viitor iar aceasta iminenta schimbare va aduce tuturor noi oportunitati de a evolua in propria calatorie prin aceasta lume. Fie ca abia astepti,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

