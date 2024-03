Stiri pe aceeasi tema

- Cantina Liceului Tehnologic de Silvicultura si Agricultura ”Casa Verde” din Timisoara a fost inchisa temporar in urma unui control al inspectorilor de la Protectia Consumatorilor. Acestia au dat o amenda de 15.000 de lei si un avertisment, dupa ce au gasit inclusiv excremente de soareci. ”Au fost…

- Este doliu in lumea muzicii internaționale, dupa ce un artist cunoscut a murit la 74 de ani. Soția lui a anunțat ca s-a stins din viața in somn, in acest weekend și i-a rugat pe fani sa respecte intimitatea familiei.

- Mandru de moștenirea sa culturala , Petre Masala a pastrat vie tradiția dansului calușului, pe care l-a interpretat de-a lungul anilor cu o pasiune și un devotament remarcabil.„Eu, la etatea mea, joc mai bine decat aia tineri, uneori. Lumea ma intreba mereu: Ma, mai poti? Da' mie mi se pare usor si…

- Premierul polonez Donald Tusk i-a criticat pe senatorii republicani din SUA pentru ca nu sprijina o lege care include un pachet masiv de ajutoare pentru Ucraina, relateaza Rador Radio Romania.Reactia lui Tusk a venit dupa ce cancelarul german, Olaf Scholz, a avertizat ca o eventuala victorie a Rusiei…

- Alexandru-Mihai Bota (cunoscut in lumea muzicala drept Sascha Bota), artistul care reprezinta Timișoara in intreaga lume, va susține un concert special in seara zilei de luni, 29 ianuarie, la Filrmonica din Koln, in Germania, ocazie cu care artistul iși va face debutul ca solist pe aceasta scena. Alexandru-Mihai…

- Lumea medicala din Romania și pacienții se confrunta cu o pierdere imensa dupa decesul neașteptat al doctorului Horia Cioflan, unul dintre cei mai apreciați și dedicați medici ginecologi, la varsta de doar 57 de ani. Vestea tragica a lasat in urma o durere profunda printre colegii de breasla și sutele…

- Este doliu imens in luma cinematografiei. La doar 42 de ani, un actor celebru s-a stins din viața, rapus de o boala rara, necruțaroare. Foștii sai colegi ii plang dispariția prematura. Lumea cinematografiei este in doliu A lasat in urma o soție indurerata și copii mici care nu vor avea șansa de a-l…

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! Un regizor extrem de iubit, apreciat de o mulțime de persoane, s-a stins din viața astazi, pe data de 2 ianuarie 2024. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Național "Mihai Eminescu" Timișoara.