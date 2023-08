Ajung dronele nemțești în Ucraina: se preconizează lupte intense la toamnă Rheinmetall va livra Ucrainei sistemul de drone Luna in acest an! Grupul german din industria apararii Rheinmetall a primit o comanda in valoare de cateva zeci de milioane de euro pentru a furniza Ucrainei sistemul sau de drone Luna, in acest an, transmite Reuters, relateaza News.ro. Comanda face parte dintr-un pachet extins de ajutor militar initiat de guvernul german in iulie 2023, se arata intr-un comunicat. Sistemul de recunoastere cu raza scurta de actiune suportat de aer ar trebui sa fie gata pentru livrare in cursul anului 2023, a adaugat Rheinmetall. Acest sistem… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

