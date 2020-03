AIM, o noua adresa catre Guvern pentru combaterea efectelor economice ale coronavirus-ului

Catre, Guvernul Romaniei Domnului Prim – Ministru Ludovic ORBAN, Asociatia Intreprinzatorilor Maramures (AIM), organizatie constituita exclusiv din societati comerciale cu capital privat si cu sediul social in judetul Maramures (68 de companii cu peste 6.000 de angajati cumulat), impreuna cu Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR), cea mai veche confederatie patronala din Romania, in contextul actual al crizei generate de COVID-19, sustinem intru totul pozitia antreprenorului Mircea Cirt, CEO al ATP Exodus (membru al AIM), care va solicita intr-o scrisoare deschisa publicata in presa centrala,…