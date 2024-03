AIE vs OPEC: vrajbă între baronii energiei Agenția Internaționala a Energiei și Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol sunt polii managementului energetic global. In ultimii ani, AIE, cu sediul la Paris, a fost criticata din mai multe parți: OPEC, companii petroliere și chiar ecologiști. AIE a fost inființata in 1973, la inițiativa fostului secretar de stat american Henry Kissinger, pentru a contrabalansa OPEC […] The post AIE vs OPEC: vrajba intre baronii energiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile globale de CO2 legate de energie au crescut cu 1,1% in 2023, ajungand la un nivel record, in special din cauza producției hidroelectrice scazute cauzate de seceta și a creșterii din China, a anunțat vineri Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), citata de Le Figaro . Aceste emisii energetice,…

- Prețurile energiei electrice pe piața mondiala vor inregistra creșteri majore incepand cu ultimul trimestru al acestui an și continuand cu anul 2025, anunța Agenția Internaționala a Energiei. Cu toate scaderile dupa bula speculativa din 2022, tarifele au ramas in continuare ridicate și vor fi, anul…

- Uniunea Europeana, precum și statele din celelalte colțuri ale lumii, se confrunta cu o creștere uriașa a numarului de atacuri cibernetice. Din iulie 2022 pana in iulie 2023, UE a suferit 2.580 de atacuri, din care 190 au fost indreptate catre sistemul energetic. Datele au desecretizate de Agenția Internaționala…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC.

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…

- O delegatie oficiala a Autoritatii Naționale de Reglementare in domeniul Energiei formata din George-Sergiu Niculescu, presedinte și Tatiana Svetlana Iosiper, șef serviciu relatii interinstitutionale, s-a intalnit in data de 15 ianuarie 2024, la Paris, cu doamna Emmanuelle Wargon, președintele Comisiei…

- Sau cel puțin așa ne place sa credem. Anul 2023 a fost un an dificil pentru planeta noastra, marcand creșterea alarmanta a temperaturilor globale și evenimente meteorologice extreme. Cu toate acestea, in primele zile ale anului 2024, exista motive de optimism care ne indeamna sa privim spre viitor cu…

- Simona Halep, mesaj de la Paris in social media: Pregatita sa revin unde totul a inceputSimona Halep a postat un mesaj in social media in care apare ca fiind la Paris si spune ca este pregatita sa revina acolo unde a inceput totul, referire la faptul ca s-a impus in turneul de junioare de la Roland…