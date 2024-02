Prețurile energiei electrice pe piața mondiala vor inregistra creșteri majore incepand cu ultimul trimestru al acestui an și continuand cu anul 2025, anunța Agenția Internaționala a Energiei. Cu toate scaderile dupa bula speculativa din 2022, tarifele au ramas in continuare ridicate și vor fi, anul viitor, duble fața de 2019-2020. Ceea ce se evita insa […] The post Avertismentul experților. Prețurile la energie bubuie in 2025 first appeared on Ziarul National .