”Șef de serviciu secret, plecat dupa Ghița la Belgrad” titram ”lovitura” din 2 martie. Atunci cand dezvaluiam ca nu doar fostul șef al SRI, actualul ambasador in Iordania, George Maior l-a vizitat pe ”fugarul sistemului” in Capitala Serbiei. Dar mai ales ca, in luna octombrie a anului trecut, in ”Orașul Alb” ar fi ajuns, deloc […] The post Aici a fugit Ghița din Belgrad! first appeared on Ziarul National .