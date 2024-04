Stiri pe aceeasi tema

- Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe langa cele in care putea fi folosit si pana acum, printre acestea numarandu-se si Romania, relateaza Ziare.com.Acest program permite creatorilor de continut sa castige bani de pe urma efectelor de realitate augmentata pe care…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista seminarelor online care vor fi organizate la sfarșitul lunii februarie și in luna martie 2024, pentru firme și alți contribuabili, pe diverse subiecte.

- Conform unei analize efectuate de Economica.net pe baza Codului fiscal, persoanele fizice care au obținut venituri exclusiv din drepturi de proprietate intelectuala dintr-o singura sursa și pentru care au fost reținute contribuțiile sociale in 2023 sunt obligate sa depuna pentru prima data declarația…

- Nu te opri pana nu vezi minimum 4, dar trebuie sa știi ca unii oameni reușesc sa vada mai mulți caței. Din acest motiv, despre cei care reușesc sa distinga mai mult de 4 caini in acesta imagine, se spune ca sunt foarte tineri atat in spirit, cat și in atitudine, iar varsta lor mentala este intre zece…

- O initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei a fost prezentata vineri, propunandu-se inlocuirea termenului de „soti” cu sintagma „un barbat si o femeie” si introducerea in legea fundamentala a dreptului de a utiliza numerar in orice tranzactii. „Scopul initiativei legislative a cetatenilor…

- Se dau 10% din bani inapoi la plata taxelor și impozitelor, cu acest tip de card! Sunt vizați clienții Banca Transilvania, CEC Bank, BCR și RaiffeisenVești extraordinare pentru toți posesorii acestui tip de card, indiferent ca sunt clienți ai Bancii Transilvania, CEC Bank, Bancii Comerciale Romane…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei aminteste ca se pot achita impozitele si taxele online, fara comision, prin platforma ghiseul.ro, care beneficiaza acum si de o aplicatie mobila. Peste 1.400 de institutii cu peste 400 de tipuri de plati sunt inregistrate pe ghiseul.ro ”In contextul inceputului…

- Veniturile din dobanzile aferente instrumentelor de economisire se impoziteaza cu 10%, conform legislației in vigoare, iar impozitul respectiv se reține "la sursa", ceea ce inseamna ca ne ocupam noi de plata impozitului catre stat, iar dobanda pe care o vei primi la scadența depozitului va fi mai mica…