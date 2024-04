Stiri pe aceeasi tema

- AJFP Salaj informeaza contribuabilii ca, prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere in anul 2024 a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.In anul 2024, termenul de depunere…

- Ce venituri trebuie sa raporteze persoanele fizice, in 2024. Declarația unica 212. Ghid ANAF Persoanele fizice au obligația sa repuna Formularul 212 daca au avut venituri extrasalariale in anul 2023 și estimate pentru 2024. ANAF a publicat un nou formular și sunt și schimbari legislative, relateaza…

- Persoanele fizice care au doar venituri din drepturi de proprietate intelectuala dintr-o singura sursa pentru care s-au retinut la sursa contributiile sociale in 2023 au obligatia sa depuna, in premiera, declaratia unica pentru definitivarea veniturilor realizate in 2023 (capitolul I al declaratiei),…

- "Revolutia" adusa de declaratia unica obliga, in premiera, oamenii cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau cu venituri in baza contractelor de activitate sportiva, cel putin egale cu 12 salarii minime pe an, obtinute de la un singur platitor de venit, pentru care obligatia de a retine…

- ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, un material informativ despre Declarația unica – Formular 212 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia se completeaza si se depune de catre…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava a adus la cunoștința persoanelor fizice din județ ca in Monitorul Oficial a fost publicat ordinul pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 "Declaratie unica privind impozitul pe ...

- Declarația unica pentru anul 2024, care se refera la veniturile obținute in cursul anului 2023, intampina o eroare in ceea ce privește veniturile provenite din activitați independente, cum ar fi cele ale unei PFA. Sa luam in considerare situația in care o persoana obține venituri din activitați independente…