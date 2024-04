Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru romanii care au venituri din chirii . Au fost introduse anumite modificari privind regulile de impozitare. Ce trebuie sa știe persoanele care au dat in chirie o casa sau un apartament ? Noi reguli pentru romanii care au venituri din chirii Conform modificarilor Ordonanței de Urgența…

- Unele persoane caștiga bani din criptomonede precum Bitcoin, Etthereum etc. Și ele trebuie sa plateasca taxe pentru sumele caștigate din tranzacțiile respective dupa ce depun Declarația unica 2024. Atenție, mai jos ne referim la veniturile realizate in 2023 ce trebuie declarate pana la 27 mai 2024.

- Lucrurile s-au schimbat in privința declararii veniturilor din chirii in 2024. Așadar, atunci cand completezi Declarația unica la partea de estimari trebuie sa ai in vedere un lucru important: chiriașul sa fie persoana fizica. Daca este firma, atunci impozitul pe venit se reține la sursa. Așa cum am…

- AJFP Salaj informeaza contribuabilii ca, prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere in anul 2024 a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.In anul 2024, termenul de depunere…

- Dupa recentele anunțuri cu privire la majorarea pensiilor, reprezentanții Casei Națonale de Asigurari de Sanatate mai vin cu un anunt pentru batranii cu venituri sub 1.800 de lei, conform caruia este vorba despre o compensare de 90%.

- Cota de contribuție de asigurari sociale de sanatate este de 10% și se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajați, cele care realizeaza venituri pentru care exista obligația plații contribuției de asigurari sociale de sanatate, precum si de catre cele care nu realizeaza venituri…

- Ce venituri trebuie sa raporteze persoanele fizice, in 2024. Declarația unica 212. Ghid ANAF Persoanele fizice au obligația sa repuna Formularul 212 daca au avut venituri extrasalariale in anul 2023 și estimate pentru 2024. ANAF a publicat un nou formular și sunt și schimbari legislative, relateaza…

- "Revolutia" adusa de declaratia unica obliga, in premiera, oamenii cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau cu venituri in baza contractelor de activitate sportiva, cel putin egale cu 12 salarii minime pe an, obtinute de la un singur platitor de venit, pentru care obligatia de a retine…