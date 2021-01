Stiri pe aceeasi tema

- In decursul vietii, putem avea parte de diverse surprize neplacute, pe care le putem depasi, insa, cu ajutorul unui specialist in domeniul juridic. Vizita la un cabinet de avocat din Iasi este cruciala in anumite situatii, motiv pentru care este important sa stim cum sa ne pregatim inainte de a ajunge…

- Atunci cand o casnicie nu mai functioneaza, se ajunge la divort, dar lucrurile se complica daca sotii detin bunuri in comun. Partajul este necesar in aceasta situatie si, de multe ori, certurile devin aprinse intre soti atunci cand trebuie sa imparta proprietatile si lucrurile dobandite in timpul casatoriei.Pentru…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Bucuresti - 96.013 si in judetele Cluj - 28.479 si Iasi - 26.212, potrivit datelor transmise, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica. Judete cu numar mare de cazuri sunt…

- De aproximativ patru luni tanara face parte din echipa de modele a agenției First Models din Iași cu speranța ca va cuceri lumea modelingului romanesc. Alima a avut deja cateva colaborari importante iar rezultatele shootingurilor vorbesc de la sine. Tanara are studii in arte plastice și marketing online.…

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie ‘Sf. Maria’ din Iasi sunt rezervati in privinta bebelusului transferat de la Spitalul Judetean Suceava in stare grava din cauza noului coronavirus. Purtatorul de cuvant al Spitalului ‘Sf. Maria’, dr. Lucian Cernahovschi, a declarat pentru AGERPRES ca bebelusul, o…

- Un nou record negativ in privinta evolutiei epidemiei de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Raportarea de la prânz a autoritatilor în privinta evolutiei epidemiei de COVID-19 în România consemneaza un nou record negativ: cele mai multe decese în 24 de ore - 177.…

- Cea care da masura vitezei de crestere a epidemiei la un anumit moment este rata de reproducere. Intitulata "R", rata de reproducere a virusului este un indicator folosit de multe tari pentru a evalua nivelul epidemiei la un moment dat in timp si pentru a orienta deciziile de control al raspandirii…