, un jucator important in piața de agribusiness din Romania, raporteaza venituri de aproximativ 2,55 miliarde de lei in 2022, o creștere cu 50% comparativ cu anul 2021 și un profit net de 91,3 milioane de lei, o creștere cu 7% comparativ cu 2021. „In ciuda numeroaselor perturbari din ultimii trei ani, grupul nostru a demonstrat reziliența prin modelul sau de afaceri și rezultate financiare solide. In 2022, am crescut toate segmentele de business, in timp ce am continuat sa acordam prioritate angajamentului nostru fața de agricultura sustenabila și responsabila. Succesul Agricover se datoreaza…