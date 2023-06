Stiri pe aceeasi tema

Traficul rutier este aglomerat in unele din cele mai frecventate treceri ale frontierei spre Ungaria. Șoferii au de așteptat doua ore la coada formata la Nadlac 2.

Aglomerație la frontiera cu Ungaria. La Nadlac 2 șoferii așteapta 2 ore. Traficul rutier este aglomerat in unele din cele mai frecventate treceri ale frontierei spre Ungaria. Șoferii au de așteptat doua ore la coada formata la Nadlac 2.

Potrivit aplicatiei a Politiei de Frontiera, timpii de asteptare pentru tranzitul camioanelor prin punctele de trecere a frontierei este destul de mare in unele vami. Astfel pentru intrarea in tara a camioanelor se asteapta 480 de minute la Negru Voda, 150 de minute la Calafat, 120 la Siret, cate 60

In PTF Petea șoferii de camioane așteapta peste 240 de minute pe sensul de ieșire din țara care are o singura artera de circulație. Potrivit Politiei de Frontiera, la PTF Petea, pe sensul de ieșire din țara timpul de așteptare la camioane este de 240 minute in timp ce pe sensul de intrare in țara

Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 105 migranti din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care transportau folii de plastic. Soferii, cetateni turci, sunt cercetati pentru infractiunea de

Aplicația Trafic Online a Poliției de Frontiera indica faptul ca traficul este in creștere, vineri dimineața, la frontiera Nadlac II Autostrada. 80 de minute este...

Cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei este duminica, cel de la Siret, la granita cu Ucraina. Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, camioanele care ies din tara asteapta 960 de minute pentru iesire din tara, fiind deschise doua artere rutiere. Aglomeratie la iesire din Romania,

Soferii de camioane asteapta, duminica, sute de minute pentru intrarea sau iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei din sudul si estul tarii. La iesirea din tara, timpii estimati depasesc 400 de minute la Galati, iar pe intrarea in tara, la Negru Voda, ajung la 500 de minute.Potrivit