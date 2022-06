Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, la fiecare sfarșit de saptamana, in Capitala ne confruntam cu un trafic de coșmar din cauza diferitelor restricții de circulație ocazionate de evenimentele care au loc. La aceste restricții se adauga și starea vremii care se anunța a fi ploioasa in acest sfarșit…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, pe A2. O masina s-a rasturnat pe camp, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Patru persoane, printre care si doi copii, au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii…

- Trei refugiați ucraineni au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa sparga un apartament din Sectorul 3. Banda de hoți formata din refugiați proveniți din Ucraina opera in Capitala, avand la ei toate instrumentele necesare pentru spargerea ușilor de apartament. Aceștia verificau mai intai daca…

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de Primiri Urgențe. Nu exista victime. „In jurul orei 7.00 am fost anunțați cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta, joi, incheierea sezonului de incalzire 2021 – 2022, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada. Potrivit companiei, incepand cu data de 31 martie 2022, sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Un incendiu a izbucnit, marți, la acoperisul magazinului Prosper, din Calea 13 Septembrie, din București, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Zona este acoperita de un nor dens de fum. ”Incendiu la acoperișul magazinului Prosper, Calea 13 Septembrie”, anunta, marti, ISU Bucuresti-Ilfov.…