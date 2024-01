Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de poliție din Vrancea e cercetat de DIICOT, care a inceput cercetarea disciplinara a politistului, prin structura specializata, respectiv Compartimentul Control Intern, relateaza Agerpres. Agentul e suspectat ca a furat trei sisteme GPS de pe mașinile de poliție pe care le-a condus și le-a…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs pe DN 28, la Sabaoani, in care au fost implicate trei autoturisme si o autoutilitara, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat in varsta de…

- Un barbat de 30 de ani din municipiul Focsani, monitorizat cu o bratara electronica dupa ce si-a agresat fizic sotia, pe numele caruia Tribunalul Buzau a emis un mandat de arestare preventiva intr-o alta cauza, a fost arestat de politisti, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

- O adolescenta de 15 ani a ramas fara un picior, marti, dupa ce a sarit in fata trenului in statia CFR de la Adjud, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 31 octombrie, ora 14,33, politistii vranceni au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca o tanara, in varsta…