In timp ce televiziunile oficiale nu prezinta decat versiunea Kremlinului, fara sa spuna ce anume acuza Prigojin, agențiile de presa și ziarele ofera știri mai ample despre evenimentele care au inceput Rusia in noaptea de vineri spre sambata. ”Unitațile OMON și SOBR au intrat in stare de alarma la Moscova”, titreaza agenția TASS o depeșa de la ora 1 noaptea. Jurnaliștii ruși au citat surse ”din organele de drept” care susțin ca trupele speciale OMON (ale Ministerului Rus de Interne) și forțele SOBR ale Garzii Ruse au pus ”sub paza substanțiala” cele mai importante obiective din Moscova. Infrastructura…