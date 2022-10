Emisiile de la cele 190.000 de avioane de aviatie generala din SUA care opereaza cu combustibil cu plumb reprezinta aproximativ 70% din plumbul care intra in atmosfera, potrivit estimarilor guvernului SUA. Plumbul nu se afla in combustibilul care este folosit de aeronavele comerciale. EPA a declarat ca daca propunerea sa referitor la acest pericol va fi finalizata, va propune ulterior standarde de reglementare pentru emisiile de plumb de la motoarele de aeronave. Reuters a scris pentru prima data in ianuarie ca EPA examineaza din nou daca emisiile de la aeronavele cu motorare cu piston care opereaza…