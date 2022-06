Stiri pe aceeasi tema

- AbbVie Romania, una dintre companiile biofarmaceutice de top din țara, anunța schimbari la nivelul conducerii companiei, numind-o pe Adriana Stara in funcția de Director General, care preia, astfel, rolul de la Jorge Ruiz Benecke. Anterior, aceasta a fost Director General al Allergan Aesthetics in…

- Christian Tour anunta ca vor contesta amenda in valoare de 90.000 de lei data de Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, despre care spun ca au aflat din presa, intrucat ANPC nu a transmis oficial procesul verbal privind constatarea unor abateri si sanctiunile aplicate.

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021, o crestere de 36,5% in Uniunea Europeana (UE) si un avans de 36,8% in zona euro, iar, la fel ca si in luna februarie, Irlanda si Romania au inregistrat cele mai mari cresteri de preturi…

- Operatorii din turism au raportat o creștere brusca a prețurilor pentru calatoriile in Turcia și Egipt. Nivelul ridicat al prețurilor este asociat cu costul ridicat al zborurilor catre aceste destinații, scrie publicația rusa ura.ru. Prețurile au crescut și cu 35 la suta fața de anul trecut.„Prețul…

- Fermierii care ard miristile, resturile vegetale si vegetatia pajistilor permanente risca sa fie exclusi de la plata pe mai multe scheme de sprijin in cursul anului calendaristic in care s-a constatat infractiunea, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat…

- VIDEO: Premierul Ciuca anunța plafonarea prețurilor la energie. Care vor fi noile tarife pentru consumatori și in ce condiții Guvernul a adoptat OUG pe energie, care stabilește plafonarea prețurilor șo noile tarife pentru consumatorii casnici și non-casnici. Premierul Nicolae Ciuca spune ca de masuri…

- Prețurile internaționale la alimente și ingrașamant ar putea sa creasca cu pana la 20% ca urmare a razboiului din Ucraina, a anunțat Organizația pentru Alimente și Agricultura (FAO) din cadrul ONU. FAO spune ca nu este clar daca Ucraina va mai putea sa aiba recolte in acest an, daca razboiul se intinde…

