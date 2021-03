Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente EMA s a reunit astazi intr o sedinta virtuala extraordinara in contextul in care foarte multe state europene au suspendat temporar utilizarea vaccinului Oxford AstraZeneca. Comitetul de experti a ajuns la o concluzie stiintifica: este un vaccin sigur si eficace,…

- Belgia a cerut companiei AstraZeneca dozele suplimentare destinate țarilor europene care au suspendat temporar administrarea serului din cauza temerilor legate de posibile efecte secundare, informeaza digi24 . In ultimele zile, mai multe țari europene printre care Germania, Franta si Italia, au anuntat ca…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) continua sa recomande „pentru moment” vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, a carui utilizare a fost suspendata de mai multe tari din cauza unor posibile efecte secundare, asteptand ca expertii organizatiei sa isi incheie procedura…

- Recomandarea vine in contextul in care expertii organizatiei fac o evaluare a vaccinului. O data la care va fi prezentat raportul nu a fost inca facuta publica. ”Pentru moment, OMS estimeaza ca balanta riscuri/beneficii inclina in favoarea vaccinului AstraZeneca si recomanda ca vaccinarile sa continue”,…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) examineaza efectele „indezirabile asociate tuturor vaccinurilor” impotriva Covid-19. Anunțul a fost facut marti de directoarea acestei institutii care in prezent investigheaza cazurile de formare a unor cheaguri de sange la persoane vaccinate cu serul produs…

- Ministrul lituanian al Sanatatii, Arunas Dulkys, a precizat ca decizia privind suspendarea vaccinului este o masura de prevenție și a subliniat ca va fi in vigoare pana cand EMA va furniza concluziile finale cu privire la siguranta serului. Oficialul a subliniat ca, personal, are incredere in vaccin…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ramane ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca depasesc riscurile, a declarat marti directoarea executiva acestei institutii, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare, dar fara o…

- Suedia a anuntat marti ca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19 ca masura de precautie, potrivit Reuters. Germania, Franta si Italia au declarat luni ca vor opri administrarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 dupa ce mai multe tari au raportat posibile efecte…