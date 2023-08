Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat autorizarea vaccinului actualizat de alianta Pfizer-BioNTech care tinteste subvarianta dominanta XBB.1.5 de Omicron si care este pe cale sa devina cel de-al treilea ser adaptat al celor doua companii ce va fi aprobat in blocul european, informeaza…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si Centrul pentru Controlul si Prevenirea bolilor din SUA (CDC) au anuntat ca urmaresc o noua varianta, BA.2.86, ce prezinta multiple mutatii, a virusului care provoaca COVID-19. O alta varianta a COVID-19 este Eris In acelasi timp, o alta varianta, botezata Eris, incepe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a clasificat EG.5 drept o "varianta de interes", indicand ca ar trebui sa fie urmarita mai atent decat altele din cauza unor mutatii ce ar putea sa o faca mai contagioasa sau mai grava, relateaza Ziare.com.Cu toate acestea, OMS a precizat ca, in acest moment, nu…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Anul trecut au fost inregistrate 71 de cazuri de imbolnavire cu febra dengue, mai ales in Franta.…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) au cerut statelor UE sa administreze trei doze de vaccin anti-Covid, adaptat la noile subvariante Omicron, copiilor cu varste mai mici de 5 ani. Totodata, ținte principale ale campaniei de vaccinare…