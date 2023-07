”Agentia de turism organizatoare Kusadasi a fost sanctionata contraventional cu amenda si, complementar, cu retragerea Licentei nr. 52/29.10.2018, in urma actiunii de control desfasurate de inspectorii Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. In urma verificarilor, a fost constatata incalcarea prevederilor art. 18, alin (1), din cadrul OG nr. 2/2018, respectiv comercializarea unor pachete de servicii de calatorie a caror valoare totala depaseste suma asigurata prin instrumentele de garantare. Masurile de remediere dispuse pentru agentia de turism Kusadasi se refera, in primul…