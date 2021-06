Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala de Rating Fitch a confirmat ratingul acordat Societatii Nationale de Transport al Gazelor Naturale Transgaz la 'BBB-' cu perspectiva stabila, informeaza compania, printr-un raport transmis luni Bursei de valori Bucuresti, arata Agerpres. Ratingul confirmat 'BBB-' cu…

- Actiunile producatorului de vinuri organice Vifrana, sub simbolul bursier BIOW intra, vineri, la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Vifrana a fost infiintata in 1998 si s-a reorientat spre cultivarea vitei de vie si productiei…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la “BBB minus” cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria “investment-grade” (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. „Perspectiva negativa reflecta incertitudinile privind…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. știre in curs de actualizare

- Sustinem un demers prin care vrem sa introducem sistemul de retinere la sursa a taxelor pentru castigurile de capital, cu scopul de a creste semnificativ participarea populatiei la piata de capital, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Adrian Tanase, director general al Bursei…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca, in contextul in care agentia de rating Standard&Poor's a pastrat ratingul de tara, dar a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativa la stabila, "eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila", sunt companiile private, antreprenorii.

- “Agentia de rating Standard&Poor’s a pastrat ratingul de tara, dar mult mai important, a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativ la stabila. Eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila, sunt, din punctul meu de vedere, companiile private, antreprenorii. Ei sunt cei care…

- Agentia internationala de evaluare financiara S&P Global a confirmat saptamana trecuta ratingul pe termen lung "A-" cu perspectiva stabila pentru Banca Internationala de Investitii (BII), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare. Printre principalii factori care au contribuit…