- Agentia de rating Fitch a scazut din nou ratingul datoriei ruse, semnaland astfel o ”iminenta”intrare in incapacitate de plata (default suveran) a Rusiei, relateaza AFP si news.ro. Fitch a plasat la inceputul lui martie, la fel ca S&P Global Ratings si Moody’s, ratingul datoriei pe termen lung a Rusiei…

