- Alba Iulia City Race 2022, pe 1 octombrie: patru curse pentru adulți și una pentru copii, la a saptea ediție. PROGRAM și inscrieri A VII-a ediție a concursului Alba Iulia City Race se desfașoara in 1 octombrie. Are programate cinci curse, una dintre ele dedicata special copiilor. Sute de alergatori…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, anunța ca de luni, 19 septembrie, vor circula 7 autobuze in plus pe liniile M21 și M26.”Curse suplimentate ale autobuzelor CTP incepand de luni 19 septembrie, pentru o mai buna gestionare a fluxului de calatori și reducerea timpilor de așteptare la primele…

- Statul roman finanțeaza, printr-o schema care sa stimuleze marile investiții in economie, doua multinaționale și doua companii din Romania cu 683 de milioane de lei. Pe lista celor care vor primi bani se afla și o firma a fostului dinamovist Vladimir Cohn, dar și o companie deținuta de Mercedes. Ministerul…

- Campionatul mondial de MotoGP va lansa in 2023 un format care include curse sprint in zilele de sambata ale weekend-urilor cu Grand Prix-uri, a anuntat, sambata, presedintele federatiei internationale, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- FOTO| „Teius Bike” 2022: Aventura, competiția, distracția, peisajul și-au adus aportul pentru reușita evenimentului FOTO| „Teius Bike” 2022: Aventura, competiția, distracția, peisajul și-au adus aportul pentru reușita evenimentului In cursul zilei de vineri, 19 august 2022 a avut loc ediția a II-a a…

- In 2012, Mercedes-Benz a deschis, in Ungaria, uzina de la Kecskemet, prima fabrica europeana a marcii din Stuttgart localizata in afara Germaniei. Aici se produc, din 2018, modele ca CLA, CLA Shooting Break, Clasa A și Clasa B. La noi in țara, giganul german deține compania Star Assembly (Sebeș) și…

- Australianul Michael Masi, fostul director de curse al Formulei 1, a decis sa paraseasca Federatia Internationala de Automobilism (FIA) si sa revina in tara sa la sapte luni dupa ce a jucat un rol intr-una din cele mari controverse din istoria recenta a acestui sport, informeaza Reuters. Fii la…