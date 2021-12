Aflată în anticamera zonei euro, Bulgaria are îndoieli La casele de schimb valutar din Sofia opiniile sunt impartite cand vine vorba de aderarea Bulgariei la zona euro, oficial accesul celei mai sarace tari membre UE la zona unica urmand sa aiba loc in 2024 dar pariul este departe de a fi castigat, transmite AFP. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar Covid-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu de asemenea pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Parlamentul de la Sofia l-a ales luni, 13 decembrie, ca prim-ministru pe omul de afaceri Kiril Petkov, liderul partidului „Continuam Schimbarea” (PP), a informat Reuters, preluat de Agerpres . Deputatii au votat cu o majoritate de 134 de voturi din 240 dupa ce PP a reusit sa alcatuiasca o coalitie guvernamentala…

- Miercuri este zi de doliu national in Bulgaria, in memoria victimelor unui accident de autocar si ale unui incendiu de la un azil de batrani, informeaza BTA.Conform deciziei luate marti de guvernul de la Sofia, drapelele nationale de pe sediile tuturor institutiilor de stat vor fi coborate in berna,…

- Cel putin 45 de oameni au murit dupa ce un autobuz a luat foc in noaptea de luni spre marti, pe o autostrada in vestul Bulgariei, au anuntat oficialii locali, citeaza BBC. Accidentul a avut loc dupa ora locala 02:00, in apropierea satului Bosnek (sud-vest de capitala Sofia), a spus Ministerul bulgar…

- Electoratul bulgar l-a ales tot pe actualul președinte, Rumen Radev, in funcția de șef al statului pentru urmatorii 5 ani. A fost votat de peste 65 la suta dintre participanții la al doilea tur de scrutin, mult peste contracandidatul sau, rector al universitații din Sofia. Rumen Radev , general in rezerva,…

- Ambasadorul bulgar la Ankara, Anghel Ciolakov, a fost convocat la Ministerul de Externe turc pentru clarificari cu privire la afirmatii ale Bulgariei referitoare la implicarea Turciei in alegerile legislative si prezidentiale bulgare din 14 noiembrie si interferenta acesteia in afacerile sale interne,…

- Bulgaria a activat, marti, Mecanismul de protectie civila al UE, prin care a cerut ajutor pentru a face fata actualului val agresiv al pandemiei COVID-19, relateaza agentia BTA. Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a confirmat miercuri ca executivul comunitar se ocupa in prezent de solutionarea…

- Informația a fost confirmata, astazi, de un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Oficialul a precizat ca executivul comunitar se ocupa in prezent de solutionarea acestei solicitari, menționand ca guvernul de la Sofia a cerut concentratoare de oxigen, ventilatoare si paturi pentru unitatile de ATI,…