AFIR: Peste 12 milioane euro ajung în conturile tinerilor fermieri Peste 12 milioane euro ajung, incepand cu data de 28 februarie 2022, in conturile a 276 tineri fermieri beneficiari ai submasurii 6.1– Sprijin pentru Instalarea tinerilor Fermieri și a 223 fermieri care au accesat fonduri pentru dezvoltarea fermelor mici (submasura 6.3) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), informeaza Agenșia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). „Tinerii și micii fermieri sunt cei care au cea mai mare nevoie de capital in agricultura, iar faptul ca vor primi acești bani in pragul primaverii reprezinta un sprijin foarte important… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

