- Secretarul de stat Roxana Minzatu, candidat la Parlamentul European pe listele PSD-PNL, a vorbit in emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” despre provocarile pe care le au de surmontat viitori europarlamentari. Minzatu spune ca romanii care vor reprezenta țara noastra la Bruxelles trebuie sa ințeleaga…

- „Dansul stie mai bine ce aspiratii are. Eu, din ce stiu, ca proceduri si practici ale acestor institutii, la NATO nu are nicio sansa. In ceea ce priveste o functie inalta la UE, sef de Comisie, de Consiliu, seful politicii externe sau presedintele Parlamentului, una din functii e exclusa, cea de presedinte…

- Un nou update al aplicatiei Spotify de iPhone a fost respins de Apple, dupa ce compania suedeza a refuzat sa accepte noile conditii impuse in Uniunea Europeana, care prevad in continuare plata unui comision. Spotify, avand in spate deja o decizie favorabila a Uniunii Europe, incearca sa forteze Apple…

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, pentru a sustine sistemul national de IT&C pe pietele emergente si a face posibila accesarea de fonduri externe, Guvernul a aprobat un Memorandum ce include urmatoarele masuri strategice: 1. Realizarea cadrului legal de selectare a societatilor comerciale,…

- Comisia Europeana (CE) va examina o serie de masuri impotriva flotei fantoma care transporta petrol rusesc ocolind sancțiunile impuse Moscovei din cauza razboiului purtat impotriva Ucrainei, a anunțat luni ministrul suedez de externe Tobias Billstrom, citat de Politico.Potrivit șefului diplomației suedeze,…

- Europa iese din cea de a doua iarna de la invadarea ilegala a Ucrainei de catre Rusia cu niveluri record de stocare a gazelor, cu surse de aprovizionare diversificate si cu o pondere sporita a surselor de energie regenerabile, transmite Comisia Europeana. La sfarsitul sezonului de incalzire de iarna…

- Romania reintroduce schema de ajutor pentru sprijinirea societaților comerciale din țara, in contextul razboiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Comisia Europeana și-a dat luni acordul. Comisia Europeana a aprobat luni reintroducerea in Romania a schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…