Afganistan: Germania a încheiat retragerea trupelor sale Germania a finalizat retragerea trupelor sale din Afganistan, inceputa in mai, a anuntat marti ministerul apararii de la Berlin, in timp ce armata americana are programat sa paraseasca tara central-asiatica pana cel tarziu pe 11 septembrie, informeaza AFP. "Dupa aproape 20 de ani de desfasurare, ultimii soldati ai armatei noastre au parasit Afganistanul in aceasta seara. Acum sunt in drum spre casa", a precizat ministrul apararii Annegret Kramp-Karrenbauer intr-un comunicat. "Se incheie un capitol istoric, o desfasurare intensiva care a reprezentat o provocare si a modelat armata si in care aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

