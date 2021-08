Afganistan: Două explozii puternice, urmate de focuri de armă la Kabul Doua explozii puternice au zguduit marti seara capitala afgana Kabul, la un interval de aproximativ doua ore, dintre care una a fost comisa, potrivit unor surse de securitate, cu un vehicul capcana plasat in apropierea locuintei ministrului Apararii, in centrul capitalei afgane, relateaza AFP.



Mai multe deflagratii de intensitate mai mica au urmat celei de-a doua explozii, care a avut loc in jurul orei locale 22:00 (17:30 GMT) si a carei origine nu este deocamdata cunoscuta. In centrul capitalei Kabul au continuat sa se auda focuri de arma, la 30 de minute dupa aceasta.



… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

