- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a anuntat ca va incerca sa prelungeasca termenul limita de 31 august pentru operatiunea de evacuarea de pe aeroportul din Kabul, dar este sceptic ca acest lucru se va intampla, informeaza Agerpres . „Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350…

- Peste 100 de angajați ai ambasadei australiene au fost respinși pentru viza în Australia, în ciuda faptului ca mulți au lucrat acolo pâna în ziua în care ambasada s-a închis, scrie The Guardian. Un agent de securitate spune ca a lucrat la ambasada din Kabul timp de…

- "Nu exista niciun contact politic (cu talibanii), nu va exista nicio intelegere, nicio complicitate de niciun fel cu regimul taliban. Nu exista \"talibanism\" soft. Din nefericire, exista o victorie militara (...) a talibanilor in Afganistan si exista acolo un proces politic care se deruleaza de mai…

- Secretarul de stat francez pentru afaceri europene a reiterat joi ca din partea Frantei nu va exista "nicio recunoastere" si "nicio întelegere" pentru regimul taliban de la Kabul si a declarat ca "procesul politic" în curs trebuie continuat, informeaza AFP și…

- Un intreg regiment de ironici a ras de interesul subit al romanilor pentru Afganistan. Vai, sunt toți „specialiști” de razboi acum, au zis cinicii! Insa acest interes e un semn bun. E inceputul ieșirii dintr-o forma de spalare pe creier provinciala.Sa va spun una dintre cele mai șocante relatari pe…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Danemarca si Norvegia isi inchid temporar ambasadele de la Kabul, iar Germania isi reduce personalul diplomatic din capitala afgana "la minimul absolut" in contextul ofensivei talibanilor, care se apropie tot mai mult de Kabul, au anuntat ministrii de externe ai celor trei tari, citati de Reuters,…