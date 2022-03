Stiri pe aceeasi tema

- Bruce Willis, afectat de o boala crunta. Ce este afazia! La 67 de ani, Bruce Willis renunța la cariera sa de la Hollywood. Celebrul actor a fost diagnosticat recent cu afazie. O tulburare cognitiva care afecteaza capacitatea unei persoane de a comunica, dar și de a-i ințelege pe cei din jur. Vezi…

- Un tanar de 26 de ani din Zalau a fost retinut de politistii Biroului de Ordine Publica pentru 24 de ore. Motivul? A incalcat un ordin de protectie fata de prietena sa, ordin emis de oamenii legii. Potrivit reprezentantilor

- Dan Bittman și Liliana, fosta lui soție, nu mai formeaza un cuplu de cinci ani, dupa ce au avut o casnicie de 25 de ani. Artistul a vorbit despre relația pe care o are in momentul de fața cu femeia care i-a fost alaturi o lunga perioada din viața, in cadrul podacast-ului ,, Fara filtre".

- In prezent, Catalin Zmarandescu de la „Survivor Romania” are o familie frumoasa, o soție cu care se ințelege foarte bine și doi copii care i-a schimbat viața. Insa, luptatorul a mai fost casatorit in urma cu 12 ani, cu Cristina, cea care i-a daruit in cei 14 ani de casnicie, doi copii, un baiat și o…

- De-a lungul timpului, au existat o mulțime de modele de blugi, insa doar un aspect a ramas constant: culoarea lor. Indiferent daca sunt skinny sau ultra baggy, majoritatea blugilor au nituri metalice, buzunare mici și sunt confecționați din denim albastru.

- Protestele și amenințarile de a se inchide pentru totdeauna -așa intimpina hotelurile turcești creșterea dubla și uneori chiar tripla a prețurilor la energia electrica și a facturilor exorbitante la energie electrica. In ianuarie, prețurile s-au dublat, ceea ce i-a infuriat pe proprietarii de hoteluri,…