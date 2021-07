Afacerile din zona euro au înregistrat în iulie cea mai mare creştere din ultimele două decenii, dar Covid-19 afectează încrederea Odata cu accelerarea vaccinarilor si cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restrictiile pe care le-au impus pentru a incerca sa contina sub control raspandirea virusului, ceea ce a dus la revenirea cererii. Indicele semnal privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI), realizat de IHS Markit, considerat ca un indicator bun al sanatatii economice, a urcat la 60,6 in iulie, de la 59,5, cea mai inalta valoare atinsa din iulie 2000. Indicele este peste pragul de 50 de puncte care separa cresterea de contractie si o estimare dintr-un sondaj Reuters,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

