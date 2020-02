Afacerile din sectorul tehnologic vor atinge în 2020 nivelul de 55 miliarde lei (analiză) Afacerile din sectorul de tehnologie din Romania, de la cercetare-dezvoltare in inginerie la echipamente automatizate si software, vor atinge in acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifra mai mult decat dubla fata de cea din 2010, conform unei analize realizate de expertii de la Frames si Academia Industriala. Potrivit acestora, industria romaneasca se afla la momentul unor decizii strategice si trebuie sa faca pasul spre robotizare si digitalizare, spre Factory 4.0, in ton cu schimbarile majore la nivel international. "Economia mondiala face deja pasul catre Factory 4.0, considerata a patra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

