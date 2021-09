Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) gazduiește, incepand de marti si pana vineri, prima editie a Saptamanii Mondiale a Francofoniei Stiintifice, care se va derula in format hibrid – eveniment cu prezenta fizica si la distanta, prin videoconferinta in intreaga lume. Deschiderea oficiala a Saptamanii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca, in ciuda pandemiei, firmele s-au pregatit si s-au adaptat corespunzator pentru continuarea activitatilor economice in siguranta si incurajeaza Guvernul si mediul de afaceri sa mentina un dialog permanent, "mai constructiv si mai orientat spre rezultate".…

- A plantat prima livada ecologica de alun din tara si este increzatoare ca daca muncesti cu daruire poți dezvolta o afacere prospera și acasa. Vorbim despre Svetlana Nițoreanu din orasul Causeni care are 10 hectare cu alun in satul Grigorievca. Femeia spune ca aceste fructe de padure sint la mare cautare…

- Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care va fi legalizat modelul de afaceri "from-farm-to-fork" (direct de la ferma la furculita, fara intermediari), extins in Europa, dar considerat pana acum ilegal in Romania de catre ANPC, a scris, pe Facebook,…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, spune ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului. Gheorghita a declarat ca Romania este, in acest moment, „mult…

- Masatto este unul dintre cele mai de succes brand-uri romanești, și totodata unul care a plecat de la zero, pe o nișa despre care nu se știau foarte multe, intr-o perioada in care Romania abia iși revenea dupa o criza economica. Creșterea a fost susținuta de la an la an, iar astazi ajungem sa vorbim…

- „Opriți asasinatele șoferilor in parcari!” Strigatul de alarma vine din Romania și se aude in ședința live a Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European Asociația Voluntari in Europa invita mass-media și societatea civila interesata sa urmareasca online ședința Comisiei de Petiții PE, care va…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a anunțat ca depistarea a opt cazuri de infectare cu varianta Delta a COVID-19, la persoane din Iași și Bacau care s-au intors recent din Irlanda. „Vorbim garantat de transmisie comunitara”, a declarat pentru Libertatea prof. dr. Florin Roșu, managerul Spitalului…