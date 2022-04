Afaceri media: Disney+ se lansează în România. Cât îl va costa pe telespectator vizionarea Disney+, platforma de streaming a a Walt Disney Company, vine in Romania in luna iunie. Mai precis, pe 14 iunie va fi disponibila platforma care va gazdui titluri marca Disney, Pixar, Marvel sau Star Wars, potrivit unui anunt al companiei. Disney+ va fi disponibil la pretul de 29,99 de lei pe luna (aproximativ 6 euro), iar abonamentul anual este de 299,90 de lei. Platforma va permite vizionarea a cate patru profile simultan si descarcari nelimitate pe zece dispozitive, IMAX Enhanced pentru titlurile selectate. In plus, vor avea posibilitatea de a crea pana la sapte profiluri diferite, iar parintii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

