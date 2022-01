Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Emmanuel Macron a exprimat disponibilitatea Franței de a participa la prezența militara a NATO in Romania, iar șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, a explicat ca anunțul liderului de la Elysee este „rezultatul notabil al eforturilor constante” pe care le-a depus președintele…

