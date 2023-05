Stiri pe aceeasi tema

- SANCTIUNI… Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a derulat o campanie de verificare a modului in care sunt respectate prevederile legislatiei in domeniu. Comisarii s-au axat pe serviciile oferite consumatorilor la desfasurarea activitatii in transportul feroviar, ca parte…

- BALAMUC… Afacerile cu gunoaie menajere și selectate pot aduce bani grei in buzunarele baieților deștepți. O demonstreaza cazul din comuna Albești, acolo unde, la marginea satului Corni, intr-o zona cunoscuta satenilor drept Holmaz, comisarii Garzii de Mediu au descoperit o groapa de gunoi ilegala unde…

- MASURI… Amenzile pentru arderile ilegale de deșeuri vor fi mult mai mari, potrivit unui proiect de lege adoptat, la inceputul acestei saptamani, de catre deputați. In plus, cei care sunt prinși incalcand legea nu vor mai putea plati jumatate din minimul legal, așa cum se intampla in prezent. Amenzile…

- FUNCȚIONARUL INFRACTOR… In 2016 era vocea opoziției și incerca, pe toate caile posibile, sa ajunga la putere, in 2023 este condamnat definitiv la inchisoare. Vorbim de Eduard Moraru, contabilul Primariei Pungești, pe care procurorii l-au dovedit a fi un adevarat falsificator de semnaturi. In toți acești…

- S-A SACRIFICAT…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat un barbat din Republica Moldova, care dorea sa iasa din tara, conducand un autoturism, desi nu avea acest drept. Barbatul a motivat incalcarea flagranta a legii precizand ca sotia sa era prea obosita,…

- ȘI MAI GENIAL… Andrei Jitca, tanarul de 22 de ani din municipiul Barlad, a compus recent inca un cantec dedicat primarului ”noroaielor” barladene, Dumitru Boroș. Primul sau cantec, despre care v-am spus ca a fost genial, compus in luna ianuarie in ritm hip-hop, a avut un succes rasunator printre barladeni.…

